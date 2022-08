"In der Wirtschaft verhalten sich die Zinssätze wie die Schwerkraft in der physischen Welt. Zu jeder Zeit, auf allen Märkten, in allen Teilen der Welt, verändert die kleinste Änderung der Zinssätze den Wert jedes finanziellen Vermögenswertes. Sie sehen das deutlich an den schwankenden Preisen von Anleihen. Aber die Regel gilt auch für Ackerland, Ölreserven, Aktien und jeden anderen finanziellen Vermögenswert."(Warren Buffett)

Den vollständigen Artikel lesen ...