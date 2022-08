Kann ein ETF auf den S&P 500 etwa um 100 % im Wert steigen? Wenn wir in die Vergangenheit schauen, so erkennen wir: Ja, das ist möglich gewesen. Sogar ein ums andere Mal und auch im Hinblick auf die aktuelle Korrektur. Derzeit notiert der US-amerikanische Querschnitt auf einem Stand von 3.961 Zählern. In den letzten Augustwochen des Jahres 2014 stieg der Punktestand wiederum von 1.930 bis auf über 2.000. Das ist damals der Zeitpunkt gewesen, wo man für eine Kursverdopplung hätte investieren müssen. ...

