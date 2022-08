Warren Buffett hat zuletzt 870 Mio. US-Dollar investiert. Mit Blick auf Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) ist das alles andere als ungewöhnlich. In der Regel geht es eher um Milliarden als um Millionen. Das zeigt, dass es eigentlich nicht der große Wurf ist, was der Starinvestor hier investierte. Allerdings sind die Konditionen dieses Zukaufs nicht gewöhnlich. Blicken wir auf den Kauf oder die Beteiligung, von der jetzt vor allem in den US-amerikanischen Medien die Rede ist. Hier investierte Warren ...

