FRANKFURT (Dow Jones)--Die Sparkassen in Baden-Württemberg haben Interesse an einer Beteiligung am regionalen Stromnetz des Energieunternehmens EnBW. Nach Informationen der Börsen-Zeitung gehören die Institute unter Führung der Stuttgarter SV Sparkassenversicherung mit zum Bieterkreis für die Transnet BW, die das Stromübertragungsnetz in Baden-Württemberg betreibt und Tochter der Energie Baden-Württemberg ist. Auch der Münchner Versicherer Allianz sowie die weltgrößte Fondsgesellschaft Blackrock aus den USA sollen Interesse bekundet haben, schreibt die Zeitung unter Berufung auf informierte Kreise.

EnBW habe auf Anfrage keine Stellung beziehen wollen. Man sei sich der Attraktivität von Transnet BW aus Investorensicht sehr wohl bewusst. Es habe zahlreiche Anfragen für eine Investition gegeben, bald würden erste Gespräche geführt. Im Februar 2022 habe die EnBW mit Sitz in Karlsruhe eine Minderheitsbeteiligung an ihrem Übertragungsnetzbetreiber Transnet BW von maximal 49,9 Prozent ausgeschrieben, um auf diese Weise einen langfristigen Finanzierungspartner für Wachstumsinvestitionen zu gewinnen, so die Börsen-Zeitung.

