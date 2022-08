SHENZHEN, China, Aug. 14, 2022, hat uns die sich immer wieder wiederholende, mechanische und langweilige Arbeit in der Vergangenheit keine Zeit gelassen, uns um unsere Familie und das wirkliche Leben zu kümmern. Um dieses Problem zu lösen, wurden kollaborative Roboter entwickelt, die es Robotern und Arbeitern ermöglichen, zusammenzuarbeiten, um die Effizienz zu verbessern. Dies ist jedoch nur der erste Schritt. Han's Robot entwickelt intelligente kollaborative Roboter, die keine Sekundärentwicklung erfordern, und die Benutzer kaufen und entsprechend ihren Bedürfnissen und ihrem Budget verwenden können.



Han's Robot wurde von Han's Laser, dem weltweit führenden Anbieter von industriellen Laserbearbeitungs- und Automatisierungslösungen gegründet und wird durch das Unternehmen auch finanziert. Es hat über 500 globale Top-Talente aus 25 Ländern und Regionen angezogen. Das Kernteam für die F&E im Bereich Technologie hat mehr als zehn Jahre Branchenerfahrung gesammelt und beherrscht die wichtigsten Schlüsseltechnologien intelligenter Roboter. Das Produkt hat die Vorteile intelligenter Wahrnehmung, der Programmierung ohne jeglichen Code, kein Gleiten bei ausgeschaltetem Strom usw. Darüber hinaus beträgt die wiederholte Positionierungsgenauigkeit nur ±0,02 mm, wodurch der kollaborative Roboter intelligenter, freundlicher und sicherer wird.





Derzeit hat Han's Robot fast 800 Millionen RMB in einer A bis B+-Finanzierungsrunde abgeschlossen. Mit der kontinuierlichen Unterstützung von Investoren decken die Anwendungsszenarien des Unternehmens das Be- und Entladen, Schweißen, Palettieren und Schleifen usw. ab und finden breite Anwendung in der 3C-, Verarbeitungs-, Automobil- und Medizinbranche sowie in anderen Branchen. Das Unternehmen arbeitet intensiv mit Weltklasse-Unternehmen wie Hitachi, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen usw. zusammen.

Laut Wang Guangneng, General Manager von Han's Robot, werde das Unternehmen in Zukunft seine Investitionen in Forschung und Entwicklung weiter erhöhen. Han's Robot wird weiterhin die Anwendung von Spitzentechnologien wie künstlicher Intelligenz und Sensortechnologie im Bereich der Robotik fördern und danach streben, eine neue Ära intelligenter kollaborativer Roboter zu schaffen.

Über Han's Robot

Han's Robot ist ein nationales High-Tech-Unternehmen, das sich der Entwicklung, Förderung und Anwendung intelligenter Roboter in Industrie, Gesundheitswesen, Logistik, Dienstleistungen usw. verschrieben hat.

