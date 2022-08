Vaduz (ots) -Seit vielen Jahren ist Liechtensteins Musikszene am Poolbar Festival in Feldkirch zu Gast. Im Rahmen der Kulturaussenpolitik ist das Poolbarfestival eine hervorragende Plattform, um den Liechtensteinischen Musikbereich zu präsentieren und Kontakte zu knüpfen. Die Auftritte der Musiker und Musikerinnen werden vom Ministerium für Gesellschaft und Kultur und von der Kulturstiftung Liechtenstein unterstützt.Regierungsrat Manuel Frick hat am 14. August 2022 den Jazzbrunch mit der Liechtensteiner Band Schuani's Seven besucht. Er tauschte sich unter anderem mit dem Feldkircher Vizebürgermeister Daniel Allgäuer und der Feldkircher Kulturstadträtin Natascha Soursos über aktuelle Kulturthemen und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Liechtenstein und Vorarlberg aus."Für Liechtenstein ist das Poolbar Festival eine wertvolle Möglichkeit, jährlich seine Musikkultur im Ausland darzustellen, sich mit Vertretern der Vorarlberger Landespolitik auszutauschen und so die grenzüberscheitende Zusammenarbeit weiter zu stärken", erklärte Regierungsrat Frick.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturTanja DeuringT +423 236 60 10Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100893474