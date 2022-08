NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Europäische Internetwerte hätten nach der Kurskorrektur und den gekappten Erwartungen im zweiten Halbjahr wieder Luft nach oben, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zu Hellofreshs Stärken zähle etwa der datengetriebene Ansatz. Das pandemiebedingte Konsumverhalten bleibe aber ein Problem./jcf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2022 / 18:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2022 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A161408

