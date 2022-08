Valneva hat bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) einen Prospektnachtrag für ein At-the-Market-Angebot (ATM-Programm) eingereicht. Gemäß diesem neuen Finanzierungsprogramm kann das Unternehmen, bei Investoren, die ihr Interesse bekundet haben, einen Gesamtbruttobetrag von bis zu 75,0 Mio. Dollar an American Depositary Shares (ADS) anbieten und verkaufen, wobei jeder ADS zwei Stammaktien des Unternehmens repräsentiert. Als Verkaufsagent fungiert Jefferies. Die Verkaufspreise können je nach Marktpreisen und anderen Faktoren variieren. Soweit ADS im Rahmen des ATM-Programms verkauft werden, beabsichtigt das Unternehmen, den Nettoerlös aus dem Verkauf von ADS zusammen mit den vorhandenen liquiden Mitteln in erster Linie u.a. für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...