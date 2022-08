(shareribs.com) Chicago 15.08.2022 - In den USA wurde am Freitag der jüngste WASDE-Bericht veröffentlicht. Darin wurden die Prognosen für die Sojaernte angehoben, was die Preise belastet. Auch Mais und Weizen korrigieren. Im Rahmen des jüngsten WASDE-Berichtes wurde am Freitag mitgeteilt, dass die Sojaernte in den USA in diesem Jahr bei 4,531 Mrd. Scheffel erwartet wird. Vor einem Monat wurde noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...