Der Chemikalienhändler (WKN: A1DAHH ISIN: DE000A1DAHH0) konnte seit dem Tief vom 14.07.22 bei 58,48 Euro deutlich zulegen und in der Folge weiter bis zur runden 70 Euro Marke klettern. In diesem Bereich trifft der Kurs nun auf die wichtige 200-Tage Linie (blau im Chart eingezeichnet), welche als Widerstand fungiert. Sollte diese auf Tagesschlußkursbasis geknackt werden, erhalten wir ein neues Kaufsignal. Am heutigen Montag notiert Brenntag kurz nach der Börseneröffnung aktuell bei 70,96 Euro. Brenntag ...

