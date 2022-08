In Ungarn soll noch in diesem Jahr der Bau einer weiteren Gigafabrik für Lithium-Ionen-Akkus starten. Der chinesische Batteriehersteller Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) will Fertigung für Lithium-Ionen-Akkus in Ungarn aufbauen. In die Fabrik mit einer Kapazität von 100 GWh jährlich will das Unternehmen nach eigenen Angaben 7,34 Milliarden Euro investieren. Die Zustimmung der Aktionärsversammlung steht noch aus. Kommt diese, sollen der Aufbau der Produktionsanlagen in einem Industriegebiet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...