Die chinesischen Aktien verzeichneten heute nach einer Reihe weiterer schwacher Wirtschaftsdaten einen Kursrückgang. Die Zahlen zur Industrieproduktion und zu den Einzelhandelsumsätzen enttäuschten, was die Besorgnis über eine globale Konjunkturabschwächung weiter verstärkte. In der Zwischenzeit senkte die People's Bank of China (PBoC) unerwartet zum ersten Mal seit Januar den Leitzins, um die Kreditnachfrage zu beleben und die vom COVID geschädigte Wirtschaft zu stützen. Aus technischer Sicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...