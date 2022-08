Bei der HelloFresh-Aktie (WKN: A16140) gibt es weiterhin Wachstum. Das haben wir bereits mitbekommen, als das Management die Prognose für das laufende Geschäftsjahr zwar etwas revidiert hat. Jedoch noch so stark beließ, dass zweistellige Umsatzwachstumsraten realistisch blieben. Jetzt können wir endlich in das Zahlenwerk für das zweite Jahresviertel blicken. Und, siehe da: An den wesentlichen Eckpunkten gibt es wirklich beständige Zuwächse. Lass uns das einmal etwas näher erörtern. HelloFresh-Aktie: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...