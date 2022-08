NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach den Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Auch dank erhöhter Preise habe der Konsumgüterkonzern die Erwartungen der Analysten übertroffen, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Marge habe dabei von unerwartet guten Geschäft mit Beauty-Produkten profitiert./jcf/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2022 / 01:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2022 / 01:59 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006048432

