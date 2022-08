Die Alte Leipziger Hallesche Versicherungsgruppe (ALH) kauft sich mit einem Anteil von 49,9 Prozent in ein knapp 600 MW starkes Solarportfolio der EnBW ein. Mit der Beteiligung an den Photovoltaik-Projekten will die Versicherung die Nachhaltigkeit ihrer Geldanlagen stärken. Zu dem Portfolio gehören 16 bestehende, meist junge Solar-Großprojekte.Darunter sind auch die Freiflächen-Anlagen Weesow, Gottesgabe und Alttrebbin, die als erste Solarparks in Deutschland in dieser Größe ohne staatliche Förderung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...