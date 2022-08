Add-Up oder Double-Down sind die zwei Wege, wie man jetzt in Dividendenaktien investieren sollte. Wobei sie sehr verschieden sind. Im Endeffekt sind es sogar Gegensätze. Je nach Performance der jeweiligen Aktie ist das eine oder das andere ratsam. Blicken wir auf diese verschiedenen Möglichkeiten und was sie ausmacht. Sowie auch, worauf man als Foolisher Investor definitiv achten sollte, egal welchen Pfad man bestreiten möchte. Add-Up vs. Double-Down: Was jetzt bei Dividendenaktien? Eigentlich sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...