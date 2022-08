34 Prozent der Eigenheimbesitzender halten es einer Yougov-Umfrage zufolge für wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich, dass sie sich in den kommenden zwei Jahren eine Photovoltaik-Anlage anschaffen. 15 Prozent schätzen so den möglichen Kauf einer Wärmepumpe ein.Einer von Wegatech beauftragten Yougov-Umfrage zufolge hat die Gaskrise dafür gesorgt, dass sich Eigenheimbesitzer stärker mit ihrer Energieversorgung auseinandersetzen. Knapp 80 Prozent der Befragten haben sich demnach in den vergangenen sechs Monaten vermehrt mit autarker Strom- und Energieerzeugung beschäftigt, knapp 50 Prozent davon ...

