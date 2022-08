Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!!Sonntag, 4. September 2022, 9.03 Uhr37°LebenOstkinderSie haben die DDR selbst nicht mehr erlebt und sind trotzdem von ihr geprägt. Durch ihr Aufwachsen im Umbruch eines wiedervereinigten Deutschlands haben Ostkinder oft eine eigene Perspektive.Die 36-jährige Liedermacherin Sarah Lesch erlebte den Westen als fremd: "Die Menschen sind so anders." Der 27-jährige Schriftsteller Lukas Rietzschel sieht Vorurteile. Die 31-jährige Journalistin Julia Lorenz hadert mit dem ostdeutschen Understatement.Drei Nachgeborene, die die DDR nur aus den Erinnerungen ihrer Eltern kennen, sprechen über ihre Ost-Identität, die durch das Aufwachsen in einem großen gesellschaftlichen Umbruch gekennzeichnet ist, in dem alles infrage gestellt wurde. Sie schildern ihre Erfahrungen im Westen und spüren Mentalitätsunterschieden nach wie Bescheidenheit, Ost-Pragmatismus und einem gewissen Veränderungsunwillen, der von Generation zu Generation weitergegeben wird.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5297061