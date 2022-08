Volkswagen Nutzfahrzeuge hat in seinem Werk in Hannover erste Bereiche der Fertigung auf künftige Varianten des ID. Buzz vorbereitet. Die Modernisierungsmaßnahmen im Werk wurden während einer dreiwöchigen Sommerpause durchgeführt. Konkret geht es laut der Mitteilung um den ID. Buzz mit langem Radstand, den VWN ab dem kommenden Jahr in Hannover fertigen will, dann auch für den nordamerikanischen Markt. ...

