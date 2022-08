OIL.WTI fiel am Montag drastisch, da schwache Daten aus China die Nachfrageseite belasteten. Das Wachstum der Industrieproduktion beim wichtigsten Ölimporteur (China) enttäuschte und deutete auf eine schleppende Erholung hin. In der Zwischenzeit keimte die Hoffnung auf mehr Lieferungen aus dem Iran auf, nachdem die staatliche Nachrichtenagentur IRNA erklärte, dass das Land das Angebot der EU zur Wiederbelebung des iranischen Atomabkommens annehmen könne. An anderer Stelle gab Saudi Aramco gestern ...

