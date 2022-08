NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens von 68 auf 74 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Analyst Nicholas Green wird bei seinen Gewinnerwartungen in einer am Montag vorliegenden Studie zwar etwas optimistischer angesichts der jüngsten Entwicklung von Aufträgen und Verkaufspreisen, sieht aber weiterhin Kursrisiken. Viele große Industriekonzerne dürften in den kommenden Quartalen mit reichlich Sondereffekten aufwarten, um ihre Geschäftsnormalisierung nach Corona zu erklären. Das dürfte zu einer zunehmend komplizierten Datenlage führen. Daher sollten Anleger die Finger von Siemens lassen, bis sich die Erwartungen normalisiert hätten./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2022 / 08:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2022 / 08:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007236101

