Schwache Konjunkturdaten aus China schürten die Erwartung, dass die Nachfrage nach Öl in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt schwächeln könnte.New York / London - Die Ölpreise haben anfängliche Verluste ausgeweitet. Am Montag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 94,21 US-Dollar. Das waren 3,94 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung fiel um 3,79 Dollar auf 88,31 Dollar. Schwache Konjunkturdaten aus China schürten die...

