FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für KWS Saat von 72,00 auf 72,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Axel Herlinghaus lobte in einer am Montag vorliegenden Studie die starken vorläufigen Eckzahlen des Saatgutherstellers. Höhere Erwartungen an den Konzern seien mit Blick auf den fairen Wert je Aktie aber teils durch höhere Kapitalkosten im Bewertungsmodell aufgezehrt worden./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2022 / 08:12 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2022 / 08:23 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007074007

