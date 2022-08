HelloFresh erzielt Rekordumsatz!

Werbung



Der Kochboxenversender HelloFresh hat trotz der anhaltenden Inflation seinen Umsatz im zweiten Quartal um 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf noch nie dagewesene 1,96 Milliarden Euro steigern können. Das Ziel ist weiterhin ein Jahresumsatz von mehr als 7,1 Milliarden Euro und bis 2025 einen Umsatz von 10 Milliarden Euro zu erzielen. Doch trotz der guten Quartalszahlen hat auch HelloFresh mit der getrübten Verbraucherstimmung zu kämpfen. Die Zahl der aktiven Kunden stieg im zweiten Quartal zwar um rund 4 Prozent auf 8 Millionen, jedoch sind das über 500.000 Kunden weniger als noch in den Monaten Januar bis März. Auch die Zahl der Bestellungen ging im Vergleich zum Auftaktquartal des laufenden Jahres zurück. Im ersten Quartal betrug die Bestellmenge noch 36,6 Millionen - rund 2,3 Millionen mehr als im vergangenen Quartal. Gerade die Vereinigten Staaten erwiesen sich als besonders wichtig für das deutsche Unternehmen. Während HelloFresh in allen anderen Märkten einen Rückgang des operativen Gewinns um knapp 25% auf 64,5 Millionen Euro verzeichnen musste, konnte man das US-Ergebnis um fast 23 Prozent auf 112,2 Millionen Euro steigern.





