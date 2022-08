Es gebe zwei Gründe, die die Nachfrage nach Bitcoin weiter ankurbeln könnten, sagt Anthony Scaramucci von Skybridge Capital. Gleichzeitig wird der Tag für die Merge-Umsetzung der Ethereum-Blockchain konkreter.

Der Bitcoin liegt circa 65 Prozent unter seinem Allzeithoch von fast 69.000 US-Dollar im November 2021. Auf lange Sicht seien die Bitcoin-Fundamentaldaten aber ziemlich gut, sagte Anthony Scaramucci von Skybridge Capital am Montag. "Jeder ist ein langfristiger Investor, bis er Verluste erleidet", sagte Scaramucci gegenüber CNBC. Seinen Optimismus stützt er auf zwei institutionelle Entwicklungen, die die Nachfrage nach Bitcoin ankurbeln würden.

Zum einen nennt er das Finanzdienstleistungsunternehmen Fidelity Investments. Das Unternehmen bietet seinen Mitarbeitern die Option an, bis zu 20 Prozent ihres Renten- und Sparplans in Bitcoin zu investieren. Zum anderen wertet er BlackRocks privaten Bitcoin-Trust als Chance für die Kryptowährung. Die Investmentgesellschaft, die mehrere Billionen US-Dollar an Vermögenswerten verwaltet, hatte im Vorfeld mit der Kryptobörse Coinbase einen Deal ausgehandelt. Dieser erlaubt institutionellen Kunden, Kryptowährungen wie Bitcoin zu kaufen.

Ethereums Verschmelzung

Auch der digitalen Währung Ether rechnet Scaramucci einen Werteanstieg aufgrund der bevorstehenden "Verschmelzung" aus. "Ethereum ist dabei, zu fusionieren und seine Gasgebühren und Transaktionsgebühren zu reduzieren. Und das ist einer der Gründe, warum Ethereum […] gestiegen ist."

Der Plattform Ethereum glückte in der vergangenen Woche eine Generalprobe im Zuge des von der Kryptowelt langerwarteten Merge-Upgrades. Laut Vitalik Buterin, dem Mitbegründer des Netzwerks, wird das Software-Upgrade der Ethereum-Blockchain wahrscheinlich um den 15. September stattfinden. Das kündigte er in seinem Twitter-Beitrag an.

Nächste Woche sollen die Ethereum-Entwickler nochmals zusammenkommen, um eventuelle Probleme auszubügeln. Im Nachhinein könnte das Unternehmen einen endgültigen Termin für das Merge-Upgrade bekanntgeben. Seit Monaten fiebern die Krypto-Anleger auf das Event hin. Im vergangenen Monat schoss die nach Marktkapitalisierung zweitgrößte Kryptowährung um mehr als 50 Prozent in die Höhe.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US09247X1019,BTC~USD,ETH~USD,US19260Q1076