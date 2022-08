Plugsurfing hat eine weitere Kooperation mit einem chinesischen Elektroauto-Hersteller geschlossen. Xpeng-Fahrer in Norwegen erhalten die Ladelösung von Plugsurfing und einen Ladeschlüssel mit Co-Branding, der ihnen über das Plugsurfing-Netzwerk Zugang zu 300.000 öffentlichen Ladepunkten in ganz Europa verschafft. Zuvor hatte Plugsurfing bereits eine Kooperation mit Nio für das Laden in Europa geschlossen. ...

