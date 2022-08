Für den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur in Bremen wird bis zum April 2023 ein Konzept entwickelt. In diesem Zusammenhang wurde nun eine Onlinebeteiligung eingeleitet, in der Bürgerinnen und Bürger, aber auch Gewerbebetriebe Anregungen einbringen können. Auf den Ergebnissen aus dieser Online-Beteiligung aufbauend sollen - auch unter Berücksichtigung von jeweiliger Netzbelastbarkeit und marktwirtschaftlichen ...

