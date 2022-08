San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Supermicro bringt Kioxia, Solidigm, Broadcom und andere führende Branchenexperten zusammen, um die neuesten Storage-Technologien und innovative Lösungen für eine breite Palette von Workloads zu diskutierenVom 17. August bis zum 7. September 2022 wird der 3. jährliche Supermicro Open Storage Summit dem Publikum die Möglichkeit bieten, an einer der führenden Online-Speicher-Konferenzen der Branche teilzunehmen. Die Veranstaltung bringt Fachleute aus den Bereichen Serverspeichertechnologie und Rechenzentrumsanwendungen zusammen, um die bahnbrechenden neuen Technologien zu erörtern, die die Zukunft des Unternehmens, des Rechenzentrums und der Hybrid-Cloud-Speicherung bestimmen. Der diesjährige Gipfel mit dem Titel: Innovationen bei der Speicherleistung, mit Partnern wie den Branchenpionieren AMD, Broadcom, Intel, Kioxia, Nutanix, NVIDIA, OSNexus, Qumulo und Solidigm, die ihre Visionen für die Zukunft der Speichertechnik vorstellen und darüber diskutieren werden, wie neue Technologien neue Chancen und Herausforderungen für die Speicherwelt mit sich bringen.Was: Supermicro 3. jährlicher Open Storage Gipfel 2022Wo: VirtuellWann: 17. August bis 7. September 2022Keynote Roundtable des Speichergipfels - Innovationen im Bereich der Speicherhardware - die Art und Weise, wie wir Daten speichern. Teilnehmer: Supermicro, Kioxia, Solidigm, Broadcom- 17. August 2022 - Nordamerika/EMEA -10:00 AM PDT / 19:00 CEST- 18. August 2022 - Asien-Pazifik-Raum - 10:00 AM GMT+8Speicher für eine digitale Arbeitswelt. Teilnehmer: Supermicro, Nutanix- 23. August 2022 - Nordamerika/EMEA -10:00 AM PDT / 19:00 CEST- 24. August 2022 - Asien-Pazifik-Raum - 10:00 AM GMT+8Storage Intelligence für Datenwachstum: Zusammenarbeit bei Hardware und Software für eine flexiblere SDS. Teilnehmer: Supermicro, Qumulo, AMD- 25. August 2022 - Nordamerika/EMEA -10:00 AM PDT / 19:00 CEST- 26. August 2022 - Asien-Pazifik-Raum -10:00 AM GMT+8Der unaufhaltsame Aufstieg von disaggregierten Speicherlösungen. Teilnehmerin: Supermicro- 30. August 2022 - Nordamerika/EMEA -10:00 AM PDT / 19:00 CEST- 31. August 2022 - Asien-Pazifik-Raum -10:00 AM GMT+8Fütterung der datenhungrigen GPU-Bestie. Teilnehmer: Supermicro und NVIDIA- 1. September 2022 - Nordamerika/EMEA -10:00 AM PDT / 19:00 CEST- 2. September 2022 - Asien-Pazifik-Raum - 10:00 AM GMT+8Orchestrierung von Open-Source-Speicherlösungen für eine effizientere IT. Teilnehmer: Supermicro, OSNexus- 7. September 2022 - Nordamerika/EMEA -10:00 AM PDT / 19:00 CEST- 8. September 2022 - Asien-Pazifik-Raum -10:00 AM GMT+8Die Anmeldung ist nun möglich. Weitere Informationen finden Sie unter https://whitepapers.theregister.com/summit/supermicro_open_storage_summit_2022?td=mediaalertAlle Sitzungen und Informationen bleiben ein Jahr lang online verfügbar.Informationen zu SupermicroSupermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter von anwendungsoptimierten IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist bestrebt, Innovationen für Unternehmen, Cloud, KI und 5G Telco/Edge IT-Infrastrukturen als Erster auf den Markt zu bringen. Wir wandeln uns zu einem Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen, Software und Dienstleistungen, während wir weiterhin fortschrittliche, hochvolumige Motherboard-, Stromversorgungs- und Gehäuseprodukte anbieten. Die Produkte werden intern (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei werden die globalen Betriebsabläufe im Hinblick auf Skalierbarkeit und Effizienz genutzt und im Hinblick auf die Verbesserung der TCO und die Verringerung der Umweltbelastung (Green Computing) optimiert. Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht es den Kunden, ihre Systeme für die jeweilige Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer breiten Familie von Systemen auswählen, die aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen aufgebaut sind und eine umfassende Reihe von Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, Grafikprozessoren, Speicher, Netzwerken, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung) unterstützen.Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken und/oder eingetragene Handelsmarken von Super Micro Computer, Inc.Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.SMCI-FLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpgPressekontakt:Greg Kaufman,Super Micro Computer,Inc.,PR@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63529/5297516