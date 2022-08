Das Niedrigwasser am Rhein sorgt für immer mehr Probleme in vielen Lebensbereichen, denn Deutschlands grösster Fluss ist ein unersetzlicher Transportweg.Düsseldorf - Vergleichsweise hohe Preise an den Tankstellen in Süddeutschland, Engpässe bei Kohletransporten zu den Kraftwerken und Riesenumwege für Pendler, weil Fähren am Ufer bleiben: Das Niedrigwasser am Rhein sorgt für immer mehr Probleme in vielen Lebensbereichen, denn Deutschlands grösster Fluss ist ein unersetzlicher Transportweg. Die Situation Durch die Trockenheit ist der Wasserstand des...

