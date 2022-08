DJ MÄRKTE USA/Etwas leichter nach schwachen Konjunkturdaten

NEW YORK (Dow Jones)--Zum Start in die neue Woche werden an den US-Börsen erst einmal Gewinne mitgenommen. Kurz nach der Startglocke fällt der Dow-Jones-Index um 0,4 Prozent. Der S&P-500 gibt um ebenfalls 0,4 Prozent nach und der Nasdaq-Composite um 0,1 Prozent.

Hoffnungen, dass die Inflation ihren Höhepunkt überschritten haben könnte, hatten Ende der vergangenen Woche die Kurse kräftig nach oben getrieben. Nun aber dämpfen schwache Konjunkturdaten die Stimmung. Die chinesische Wirtschaft hatte sich im Juli abgekühlt, weshalb sich die Notenbank des Landes zu einer überraschenden Zinssenkung gezwungen sah.

In den USA ist der Empire State Manufacturing Index für den Großraum New York im August auf einen Stand von -31,3 Punkten abgesackt. Volkswirte hatten einen Rückgang auf +5,0 von +11,1 im Vormonat erwartet. Marktteilnehmer wollen diesen drastischen Rücksetzer allerdings nicht überbewerten. "New York lebt vom Dienstleistungssektor", so ein Händler. Für das verarbeitende Gewerbe sei als Indikator eher der Philly-Fed relevant, der Konjunkturindex der Notenbank-Filiale in Philadelphia.

Nun richten sich alle Hoffnungen auf die US-Verbraucher, deren Konsumfreude sich im Verlauf der Woche an den Geschäftszahlen großer Einzelhändler wie Walmart, Target und Home Depot ablesen lassen dürfte. Der private Konsum steht für etwa zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung.

Am Montag kommen Unternehmensnachrichten eher aus der zweiten Reihe. Unter anderem hat der chinesische Elektroautohersteller Li Auto (-6,8%) gewarnt, dass er im dritten Quartal voraussichtlich weniger Fahrzeuge absetzen wird als geplant. Die Kurse der Wettbewerber Nio und Xpeng fallen um 2,2 und 4,8 Prozent.

Nach durchwachsenen Geschäftszahlen legen Weber um 4,5 Prozent zu. Der Grillhersteller ist in seinem dritten Geschäftsquartal in die Verlustzone gerutscht, der Umsatz lag jedoch im Rahmen der Erwartungen. Gleichzeitig kündigte Weber Kostensenkungen an, um die Ertragswende zu schaffen. Die Aktionäre müssen überdies auf ihre Dividende verzichten.

Dollar und Anleihen gesucht

Konjunktursorgen nach dem überraschend schwachen Empire State Index verschaffen dem Anleihemarkt Zulauf. Die Renditen geben im Gegenzug deutlicher nach.

Der Dollar als Fluchtwährung in Krisenzeiten legt ebenfalls zu. Auch wenn die Inflationsdaten in der vergangenen Woche auf einen nachlassenden Inflationsdruck hingedeutet haben, wird die US-Notenbank nach Ansicht von Marktteilnehmern ihre Zinserhöhungen noch einige Zeit fortsetzen. Die Geldpolitik sei noch nicht restriktiv genug, um eine Rückkehr des Preisauftriebs auf 2 Prozent zu gewährleisten, meint etwa die Danske Bank.

Zinserhöhungsspekulationen in Verbindung mit dem festeren Dollar lassen den Goldpreis deutlich nachgeben.

Der starke Dollar drückt die Preise auch auf dem Ölmarkt, der mehr noch als andere Märkte vor allem von den chinesischen Wirtschaftsdaten belastet wird. Die Akteure befürchten, dass die Nachfrage des rohstoffhungrigen Landes konjunkturbedingt abnehmen könnte.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.612,94 -0,4% -148,11 -7,5% S&P-500 4.263,42 -0,4% -16,73 -10,6% Nasdaq-Comp. 13.038,52 -0,1% -8,67 -16,7% Nasdaq-100 13.570,29 +0,0% 4,42 -16,9% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,17 -7,9 3,25 244,4 5 Jahre 2,89 -6,8 2,96 163,2 7 Jahre 2,84 -6,7 2,90 139,5 10 Jahre 2,77 -6,1 2,83 126,3 30 Jahre 3,06 -5,0 3,11 116,2 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:10 Uhr Fr, 17:23 Uhr % YTD EUR/USD 1,0219 -0,4% 1,0244 1,0255 -10,1% EUR/JPY 135,54 -1,0% 136,43 137,00 +3,6% EUR/CHF 0,9631 -0,3% 0,9652 1,0604 -7,2% EUR/GBP 0,8442 -0,2% 0,8458 0,8458 +0,5% USD/JPY 132,63 -0,6% 133,24 133,61 +15,2% GBP/USD 1,2105 -0,2% 1,2111 1,2127 -10,6% USD/CNH (Offshore) 6,7822 +0,6% 6,7741 6,7404 +6,7% Bitcoin BTC/USD 24.160,60 -0,7% 24.840,93 23.960,97 -47,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 87,34 92,09 -5,2% -4,75 +22,1% Brent/ICE 93,23 98,15 -5,0% -4,92 +25,2% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 211,90 205,29 +2,8% 5,79 +238,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.781,01 1.802,30 -1,2% -21,30 -2,7% Silber (Spot) 20,26 20,83 -2,8% -0,58 -13,1% Platin (Spot) 940,32 962,53 -2,3% -22,21 -3,1% Kupfer-Future 3,58 3,67 -2,5% -0,09 -19,3% YTD zu Vortagsschluss ===

