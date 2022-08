Es ist das größte Klimapaket, das die US-Geschichte je gesehen hat. Joe Bidens Gesetzesentwurf könnte das Energienetz der gesamten Nation ummodeln. Von welchen Aktien Sie zukünftig profitzieren könnten und wieso.

US-Präsident Joe Biden will das historische Gesetz im Kampf gegen die Klimakrise noch diese Woche unterschreiben. Nach dem Senat stimmte am Freitag das Repräsentantenhaus in Washington für das Paket, das Klima- und Sozialprogramme mit 430 Milliarden US-Dollar fördert. Gut 370 Milliarden US-Dollar sind für Klima- und Energieausgaben vorgesehen. Die Subventionen fließen sowohl in den Bau neuer Wind-, Solar- und Wasserkraftwerke als auch in Kaufprämien für Elektroautos und private Solaranlagen.

Unter anderem sieht der Gesetzesentwurf eine Anhebung der Investitionsfreibeträge auf 30 Prozent vor. Diese Freibetragshöhe soll für das nächste Jahrzehnt gelten. "Das ist die Art von Maßnahme der US-Regierung, die das Wachstum, das wir jetzt sehen, tatsächlich beschleunigen wird", so Peter Faircy, CEO von SunPower, gegenüber CNBC. Der Aktienkurs des Solarzellenherstellers ist erst in der vergangenen Woche um 6,7 Prozent gestiegen. Die Konkurrenz, etwa Maxeon Solar und First Solar schossen sogar 19,3 und 13,4 Prozent in die Höhe. JPMorgan und Keybank stuften First Solar aufgrund dieses starken Aufwinds auf "Übergewichten" hoch. Außerdem stuften die JPMorgan- Analysten die Aktien des Windkraftanlagenbauers TPI Composites auf "Übergewichten" hoch.

Eigenständige Energiespeicher-Unternehmen bekommen einen Bonus, was Namen wie Fluence Energy und ESS Tech Auftrieb geben könnte. Die Aktien beider Unternehmen sind im vergangenen Monat um mehr als 70 Prozent gestiegen. Und die Autobranche könnte profitieren, meinen die Analysten von Wells Fargo. Beispielsweise können da Tesla und General Modus nun wieder neue Subventionen beantragen.

Wasserstoffaktien haben ebenfalls eine erfolgreiche Woche hinter sich, da der Gesetzentwurf Mittel zur Förderung einer grünen Wasserstoffindustrie vorsieht. Titel wie Plug Power, Bloom Energy und FuelCell Energy verzeichnen allesamt starke Kursgewinne von 15,9 sowie 27,1 und 17 Prozent.

Grüne Energien standen bei Wall-Street-Strategen bereits Ende Juli für kurze Zeit hoch im Kurs: Die Senatsmitglieder Chuck Schumer und Joe Manchin hatten milliardenschwere Subventionen für grüne Energien versprochen. Nach der Ankündigung stiegen vor allem die Kurse US-amerikanischer Solaranbieter wie Sunrun und Sunnova. Der Beschluss könnte den Aktien erneut Aufwind geben.

"Der Kongress der Vereinigten Staaten ergreift echte Maßnahmen zum Klimaschutz in unserem Heimatmarkt", sagte Tom Steyer, der milliardenschwere Investor und Präsidentschaftskandidat aus dem Jahr 2020 in einem Medien-Statement. "Ich denke, dass sich dies gigantisch auf Amerikas Position gegenüber dem Rest der Welt auswirkt und unsere globale Zusammenarbeit zur Lösung der Klima-Krise beeinflusst", fügte er hinzu.

Außerdem sieht das Gesetz Steuerreformen vor, die das Haushaltsdefizit und damit auch die Inflation senken sollen. Deshalb heißt es "Inflation Reduction Act", übersetzt: "Gesetz zur Reduzierung der Inflation". "Wir glauben, dass dieses Gesetz in den nächsten zwei bis drei Jahren eine Auswirkung auf die Inflation haben wird, da es die Produktivität steigert", sagte Madhavi Bokil, Senior Vice President bei Moody's Investors Service der Nachrichtenagentur Reuters.

Autorin: Sarah Stemper, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US88160R1014,US37045V1008,US72919P2020,US8676524064,US86771W1053,US87266J1043,US0937121079,US35952H6018,US86745K1043,SGXZ25336314,US26916J1060,US34379V1035