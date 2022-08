Der Empire State Manufacturing Index der NY Fed ist im August stark gefallen - Der US Dollar Index gab nach den Daten einen Teil seiner Tagesgewinne wieder ab. - Der von der Federal Reserve Bank of New York erhobene Empire State Index für das verarbeitende Gewerbe ging im August auf -31,3 zurück, gegenüber 11,1 im Juli. Damit wurde die Markterwartung ...

