Es wird erwartet, dass sich das Währungspaar GBP/USD in den nächsten Wochen innerhalb der Spanne von 1,2050-1,2245 bewegen wird, so die Devisenstrategen der UOB Group Quek Ser Leang und Peter Chia. Wichtige Zitate Ansicht der 24 Stunden: "Der rasche Rückgang des GBP auf 1,2100 am vergangenen Freitag kam überraschend (wir hatten erwartet, dass das GBP ...

Den vollständigen Artikel lesen ...