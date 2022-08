Newport Beach, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Crown Sterling Limited LLC, Marktführer im Bereich der Souveränität über personenbezogene Daten und Anbieter von quantenresistenten Verschlüsselungs- und Kompressionstechnologien, gab die Ernennung von Jeremy Monroe zum Chief Marketing Officer bekannt.Herr Monroe ergänzt das Team mit über 25 Jahren vielfältiger Erfahrung in den Bereichen Videospiel- und Virtual-World-Publishing, Content-Erstellung, Predictive Analytics, Blockchain und erstklassiger internationaler Beratung. Er verfügt über eine herausragende Erfolgsbilanz beim Aufbau leistungsstarker Teams und bei Umsatzsteigerung bei der Zusammenarbeit mit großen und kleinen Unternehmen in den Bereichen Marketing, Strategie, Geschäftsentwicklung, CRM, Community-Entwicklung und Betrieb."Wir freuen uns sehr, eine Führungskraft mit einer so starken Erfolgsbilanz in der Technologiebranche als Chief Marketing Officer in unseren Reihen zu haben", sagte der Gründer und CEO von Crown Sterling, Robert Edward Grant."Ich fühle mich wirklich geehrt, einem so beeindruckenden und bodenständigen Team von Wissenschaftlern, Kreativen und Technologen beizutreten, die eine großartige Vision haben, das Leben der Menschen auf so grundlegenden und wesentlichen Ebenen durch die Souveränität über personenbezogene Daten zu verändern. Ich fühle mich geehrt, dieses Team und seine revolutionären Verschlüsselungs-, Komprimierungs- und quantenresistenten Produkte und Frameworks auf den Markt zu bringen und das aktuelle Paradigma von den Datenmonopolen von Big Tech zu entfernen. Die dezentrale Souveränität über personenbezogene Daten ist ein geschütztes Recht für seinen Ersteller, und es ist unsere Zukunft", sagte Mr. Monroe.Informationen zu Crown Sterling Limited LLCAls führender Anbieter von Datensouveränität und quantenresistenter Verschlüsselung ist es die Mission von Crown Sterling, eine Ära der ungeregelten Datenkonsolidierung, Monopolisierung und Monetarisierung durch Big Tech zu transformieren und Einzelpersonen zu befähigen, ihre Daten zu beanspruchen, zu schützen und zu kontrollieren.Der Crown Sovereign (CSOV&a=Der+Crown+Sovereign+(CSOV)) Utility-Token ermöglicht den Zugriff auf die neue Produktsuite, einschließlich quantenresistente Verschlüsselung und NFTs, End-to-End-verschlüsselte Nachrichtenübermittlung und andere zukünftige Datenkompressionstechnologien. Mit dem CSOV-Token und -Ökosystem können Nutzer persönliche Daten verschlüsseln, einschließlich Geo-Standort und Browserverlauf, und diese Daten in NFTs umwandeln, mit der Option, sie an Börsen zu verkarkten. Crown Sterling Chain ist die weltweit erste Layer-1-Blockchain, die die quantenresistente Kryptographie von One-Time Pad implementiert und ein autonomes Ökosystem ermöglicht. Das Team wird auch ein kettenunabhängiges Layer-2 Security Oracle auf den Markt bringen, das Post-Quantum-Technologie für Web 3.0 bereitstellt.Da Daten das Öl als wertvollstes Gut in der modernen Welt übertroffen haben, freut sich Crown Sterling darauf, ein neues Paradigma der Souveränität über personenbezogene Daten einzuleiten. Werde Teil der Community auf Telegram.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1627853/crown_sterling_vert_black_Logo.jpgPressekontakt:Tel: +1-949-260-1700,E-Mail: info@crownsterling.ioOriginal-Content von: Crown Sterling, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158688/5297646