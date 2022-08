Mainz (ots) -Karl Senne, langjähriger ZDF-Sportreporter, ehemaliger Moderator der Sendung "das aktuelle sportstudio" und mehr als drei Jahre lang auch Leiter der ZDF-Hauptredaktion Sport, starb am 15. August 2022 im Alter von 87 Jahren. Am 26. Oktober 1934 in Petershagen im Kreis Minden-Lübbecke geboren, war Karl Senne 1962 - noch vor Sendestart des ZDF - vom WDR-Fernsehen in Köln zum damals neu aufzubauenden Zweiten Deutschen Fernsehen gewechselt.ZDF-Chefredakteur Peter Frey: "Karl Senne gehörte zu den Journalisten der ersten Stunde im ZDF. Vornehm und wortgewandt präsentierte er später zudem 'das aktuelle sportstudio'."Zwischen 1981 und 1992 moderierte Karl Senne 128-mal "das aktuelle sportstudio" im ZDF. Der studierte Diplom-Sportlehrer leitete ab 1971 zunächst die Redaktion "Sportinformation" und anschließend ab 1973 die Redaktion "das aktuelle sportstudio".Karl Senne fungierte ab 1984 zunächst als Stellvertreter des damaligen Sportchefs Dieter Kürten, bevor er von 1989 bis 1992 die Hauptredaktion Sport leitete.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportZDFheute in der ZDFmediathek: https://zdf.de/nachrichtenZDFheute auf Twitter: https://twitter.com/zdfheutePressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5297649