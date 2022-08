Der Euro stand am Montag zu Franken und Dollar unter Druck. Er erreichte am Nachmittag mit 0,9616 Franken einen weiteren Tiefststand.Frankfurt - Der Eurokurs ist am Montag erneut unter Druck geraten. Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung fiel bis auf 1,0185 US-Dollar. Im frühen Handel hatte der Euro noch gut einen halben Cent höher notiert. Aktuell steht das Währungspaar bei 1,0198. Auch zum Franken stand der Euro zu Wochenbeginn unter Druck und erreichte am Nachmittag mit 0,9616 Franken einen weiteren Tiefststand...

