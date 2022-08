Schwache Konjunkturdaten aus USA und China haben am Montag die jüngste Erholungsrally am deutschen Aktienmarkt ausgebremst. Den überwiegenden Teil des Tages pendelte der Leitindex um seinen Schlussstand vom Freitag - am Ende schaffte er ein Plus von 0,2 Prozent auf 13.817 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte verabschiedete sich prozentual unverändert bei 27.908 Punkten aus dem Handel."Während sich die hohen Temperaturen draußen in Gewittern entladen, lassen sich die Anleger an der Börse nicht ...

