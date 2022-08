Schon seit einer ganzen Weile stört man sich in Peking an der Macht der eigenen Tech-Giganten und in der jüngeren Vergangenheit sollte jene mit allerlei Beschränkungen spürbar eingeschränkt werden. Das stand den Wachstumsambitionen von Alibaba im Weg und sorgte letztlich für einen Ausverkauf an den Börsen.Ausgehen von den Höchstwerten im Herbst 2020 verlor die Aktie von Alibaba (US01609W1027) bis zum Frühjahr des laufenden Jahres um rund 70 Prozent an Wert und die Stimmung der Anleger war lange Zeit im Keller. Zusätzlich zu den teils ...

Den vollständigen Artikel lesen ...