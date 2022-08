3 700 Nominierungen wurden von Unternehmen aus 67 Ländern eingereicht

FAIRFAX, Va., Aug. 16, 2022mit den goldenen, silbernen und bronzenen Stevie Awards ausgezeichnet. Die Stevie Awards sind das weltweit einzige internationale, allumfassende Business Awards-Programm.



Die Gewinner wurden aus mehr als 3 700 Nominierungen ausgewählt, die von Unternehmen in 67 Ländern eingereicht wurden.

Eine vollständige Liste aller diesjährigen Gewinner der goldenen, silbernen und bronzenen Stevie Awards nach Kategorie ist unter www.stevieawards.com/IBA verfügbar.

Weltweit haben mehr als 300 Führungskräfte in 11 Jurys teilgenommen, um die Gewinner der Stevie Awards zu bestimmen.

Der Top-Gewinner der goldenen, silbernen und bronzenen Stevie Awards ist HALKBANK aus Istanbul in der Türkei mit 32 Auszeichnungen. Weitere Gewinner mehrerer Stevie Awards waren IBM Corporation (21), LLYC (20), Deutsche Post DHL (19), Abu Dhabi Ports Group (17), Viettel Group (17), OPET (15), Telkom Indonesia (13), ZER (13), Ayala Land Inc. (12), Ooredoo (12), Globe Telecom (10), PJ Lhuillier, Inc (PJLI) (10), Enerjisa Enerji (9), Wolters Kluwer (9), Strategic Public Relations Group (8), pH7 Communications (8), Tata Consultancy Services Inc. (8), Adfactors PR (8), Jeunesse Global (7), Bank of Montreal, (6), Canadian Tire Corporation (6), HeyMo The Experience Design Company (6), Octopus Energy (6), Sleepm Global Inc. (6), VUMI Group (6) und VNPT VinaPhone Corporation (6).

IBM, ein multinationaler Technologiekonzern mit Hauptsitz in Armonk, NY, USA, gewann neun Gold Stevie Awards, mehr als alle anderen Unternehmen in diesem Wettbewerb.

Alle Unternehmen weltweit sind zur Teilnahme an den IBAs berechtigt und können Nominierungen für ihre Leistungen in einer Vielzahl von Kategorien in den Bereichen Management, Marketing, Public Relations, Kundenservice, Personalwesen, Neue Produkte und Services, Technologie, Websites, Apps, Veranstaltungen, und vieles mehr einreichen.

Die Auszeichnungen werden am 15. Oktober 2022 im Rahmen einer Gala in London, England, verliehen.

Über die Stevie Awards

Die Stevie Awards werden in acht Programmen verliehen: die Asia-Pacific Stevie Awards, die German Stevie Awards, die Middle East & North Africa Stevie Awards, The American Business Awards, The International Business Awards, die Stevie Awards for Women in Business, die Stevie Awards for Great Employers sowie die Stevie Awards for Sales & Customer Service. Die Stevie Awards-Wettbewerbe zählen jährlich mehr als 12 000 Teilnehmer von Unternehmen aus mehr als 70 Ländern. Die Stevies ehren Unternehmen aller Arten und Größen sowie die dahinterstehenden Menschen, indem sie herausragende Leistungen am Arbeitsplatz auf der ganzen Welt auszeichnen. Weitere Informationen zu den Stevie Awards finden Sie unter http://www.StevieAwards.com .



