BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Schlesinger:

"Der Rundfunkrat des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) hat am Montag beschlossen, der Intendantin Patricia Schlesinger fristlos, mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Geht es nach führenden RBB-Vertretern und etlichen Politikern in Berlin und Brandenburg, soll die 61-Jährige auch keine Abfindung mehr erhalten. Richtig so. Jeder, der Patricia Schlesinger kennt, fragt sich: Wie konnte das alles passieren? Offensichtlich war es die Hybris, das Gefühl, dass ihr dies zustehe, aber wohl auch die Gier. Der Schaden, den sie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zugefügt hat, er ist wirklich immens. Wenn die Affäre dennoch ein Gutes hat, dann, dass jetzt endlich gesprochen wird - über die Aufsichtsgremien beim RBB, die offensichtlich keine Aufsicht geführt haben, über die Strukturen des Senders, aber auch der anderen ARD-Anstalten."/be/DP/he