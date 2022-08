VECHTA/CLOPPENBURG (dpa-AFX) - "OM-Medien" zum Thema Merz/Maskenpflicht:

"Die Kritik des CDU-Vorsitzenden hinsichtlich einer flächendeckenden Maskenpflicht kommt zur passenden Zeit. Es wäre fatal, wenn wieder auf einen bloßen Verdacht hin, nicht aber aufgrund einer konkreten Gefahrenlage, die Menschen gezwungen werden, im öffentlichen Raum generell Masken zu tragen. Auch in dieser Frage macht Bundesgesundheitsminister Lauterbach eine schlechte Figur. Es ist vollkommen klar: Gefährdete Personengruppen etwa in Krankenhäusern und Seniorenheimen müssen geschützt werden. Dazu gehört auch eine Maskenpflicht in den Einrichtungen. Ansonsten aber sollte es dem Bürger überlassen bleiben, ob er eine Maske trägt oder nicht. Wer ein erhöhtes Schutzbedürfnis hat, wird es tun. Und das ist dann auch gut so."/be/DP/he