Dan Loeb ist bei Disney eingestiegen. Schon wieder. Der Aktivist macht erneut Druck auf das Management und verlangt den Spin-off von ESPN. Elliott Management hat das Vertrauen in Softbank verloren. Die gesamte Beteiligung an den Japanern wurde verkauft. Infineon will weiter wachsen. Der Vorstand schaut insbesondere, ob neue Akquisitionen Sinn machen.Die Bullen folgen im asiatischen Handel den Vorgaben der Wall Street. Am Montag war die Region noch uneinheitlich in die Woche gestartet, doch die weiteren Gewinne in New York sorgen heute früh für neue Kursgewinne bei fast ...

