ENERGIEGIPFEL - Angesichts der ab Herbst geplanten Gasumlage von 2,419 Cent pro Kilowattstunde fordert der Bundesvorsitzende des Bundesverbandes Der Mittelstand BMVW, Markus Jerger, einen Krisengipfel im Kanzleramt. Es müssten "unverzüglich Details zum geplanten Anreizmechanismus zur Freigabe nicht benötigter Gasmengen in Unternehmen ausgearbeitet und mit der Wirtschaft abgestimmt werden", sagte Jerger. "Um dabei alle relevanten Akteure an den Tisch zu holen, ist ein Energiegipfel im Kanzleramt das Gebot der Stunde", sagte Jerger und warnte davor, weiter an Zeit zu verlieren. (Funke Mediengruppe)

GAS - Der Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG) rechnet mit ausreichenden Gasvorräten für den kommenden Winter. "Wenn die Versorgungslage einschließlich der russischen Lieferungen so bleibt wie sie ist, werden wir bei normalen Witterungsbedingungen und der Umsetzung der Einsparbemühungen die Gasspeicher so wie geplant gefüllt bekommen können", sagte Hauptgeschäftsführer Ludwig Möhring. Dann könne Deutschland im November "mit den beabsichtigten Füllständen der Speicher in den Winter gehen". (Bild)

August 16, 2022

