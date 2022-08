DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Der neue Chef des Chip-Konzerns Infineon, Jochen Hanebeck, rechnet nicht mit einem schnellen Ende der Halbleiterkrise, sondern in einigen Bereichen sogar mit einer weiteren Verknappung. "Engpässe bei Halbleitern, die wir von Auftragsfertigern beziehen, etwa im Bereich der Mikrokontroller und der Konnektivität, werden wir noch bis ins kommende Jahr sehen", sagte Hanebeck der Süddeutschen Zeitung (Dienstagausgabe). Wenn er weiter in die Zukunft schaue, dann sei es sogar "sehr wahrscheinlich, dass bald die nächste Verknappung bei Leistungshalbleitern um die Ecke kommt". Die starke Nachfrage in der Elektromobilität und bei erneuerbaren Energien komme zusammen, da gebe es einen Riesenschub, in den USA und in Europa werde kräftig investiert. "Wir stehen zwar auf dem Gaspedal und bauen die Kapazität aus. Aber ob wir die hohe Nachfrage bedienen werden können, ist unsicher", so Hanebeck, der seit April Infineon-Vorstandsvorsitzender ist. Sorgen mache ihm auch die Zuspitzung des Konfliktes um Taiwan. "Wir haben in den vergangenen Jahren während der Halbleiterkrise gemerkt, was es bedeutet, wenn die Hersteller in Taiwan nicht genügend Chips liefern können. Wenn aus Taiwan aber gar keine Chips mehr kommen würden, hätte das tiefgreifende Auswirkungen auf alle Wirtschaftsbereiche, und zwar weltweit", warnte der Chipmanager. Europa sei von Halbleitern aus Taiwan noch abhängiger als von Energie aus Russland. "Bei sehr ausgefeilten Halbleiterprodukten, etwa Prozessoren für Smartphones und Mikrokontroller der neusten Generation für Anwendungen im Auto, ist die Abhängigkeit sehr groß", sagte Hanebeck. Es gebe keine Möglichkeit, diese Fertigungen im nötigen Umfang in den nächsten fünf bis zehn Jahren an anderer Stelle zu ersetzen. Für Infineon kündigte er weitere Akquisitionen an. "Aus heutiger Sicht peile ich durchaus Übernahmen an, in kleinerer oder mittlerer Größenordnung, was sich dann durchaus auch im Milliardenbereich abspielen könnte", sagte Hanebeck. Neue große Standorte würden nicht geplant.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/Delivery Hero SE, ausführliches Ergebnis 2Q, Berlin

07:50 DE/Home24 SE, Ergebnis 2Q (08:30 Telefonkonferenz), Berlin

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q, Atlanta

13:00 US/Walmart Inc, ausführliches Ergebnis 2Q, Bentonville

13:00 DE/Signa Sports United NV (SSU), Ergebnis 3Q, Berlin

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 Arbeitsmarktdaten Juli Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: -20.000 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 3,8% zuvor: 3,8% - DE 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen August PROGNOSE: -51,0 Punkte zuvor: -53,8 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -46,5 Punkte zuvor: -45,8 Punkte - US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Juli Baubeginne PROGNOSE: -2,5% gg Vm zuvor: -2,0% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -3,3% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juli Industrieproduktion PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 80,2% zuvor: 80,0%

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 13.832,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.291,50 -0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 13.656,50 -0,2% Nikkei-225 28.865,47 -0,0% Schanghai-Composite 3.280,12 +0,1% +/- Ticks Bund -Future 156,69 +17 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 13.816,61 +0,2% DAX-Future 13.846,00 -0,3% XDAX 13.851,36 -0,3% MDAX 27.908,14 +0,0% TecDAX 3.188,31 -0,1% EuroStoxx50 3.789,62 +0,3% Stoxx50 3.680,00 +0,4% Dow-Jones 33.912,44 +0,4% S&P-500-Index 4.297,14 +0,4% Nasdaq-Comp. 13.128,05 +0,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 156,52 +83

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart am Dienstag kaum verändert erwartet. Die Wall Street wie auch die Börsen in Asien drängen hier keine Richtung auf. Wie bereits am Vortag zu beobachten, wird mit einem anhaltend dünnen Handelsvolumen gerechnet, da sich viele Marktteilnehmer weiterhin in den Sommerferien befinden. Der Ölpreis, der am Vortag mit Blick auf die schwache wirtschaftliche Entwicklung in China unter Druck geriet, kommt nochmals leicht zurück. Die Gas-Futures in Europa notieren dagegen weiter in schwindelerregenden Höhen und dürften zusammen mit der Gasumlage die Konsumflaute in Deutschland verstärken. Ein Blick auf den Kalender zeigt, dass die auslaufende Berichtssaison ebenfalls eine Sommerpause einlegt. Aus Deutschland steht am Vormittag noch der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen für den August auf der Agenda, am Nachmittag folgen dann Daten zum US-Immobilienmarkt.

Rückblick: Die Indizes bauten ihre jüngsten Aufschläge etwas aus, dies allerdings bei sehr dünnen Umsätzen. Schwache chinesische Konjunkturdaten drückten die Ölpreise kräftig nach unten. Der Stoxx-Sub-Index der Öl- und Gasaktien fiel um 1,3 Prozent, der Index der ebenfalls von China abhängigen rohstoffnahen Basic Resources um 1,6 Prozent. Dagegen legten die defensiven Sub-Indizes der Versorger, der Pharmakonzerne sowie der Nahrungsmittel- und Getränkehersteller zwischen 0,8 und 1,1 Prozent zu. AstraZeneca gewannen 2,3 Prozent, nachdem der Pharmakonzern weitere Erfolge bei der Erprobung seines Krebsmedikaments Enhertu gemeldet hatte.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Hellofresh stiegen nach endgültigen Quartalszahlen um 2,7 Prozent und wahrten damit die Chance auf den Verbleib im DAX bei der Index-Überprüfung im Dezember. Henkel gewannen nach Zahlenvorlage 0,5 Prozent. Die EBIT-Marge liege mit 10,7 Prozent über der Erwartung seines Analysten, vor allem das organische Wachstum überzeuge, so ein Händler. Daneben stiegen Deutsche Börse um 2,7 Prozent und MTU um 2,3 Prozent. Auf der anderen Seite gaben Continental 2,3 Prozent ab und Zalando 1,8 Prozent. Im MDAX notierten Uniper 4 Prozent höher, nachdem die Höhe der Gasumlage bekanntgegeben worden war, mit der Unternehmen wie Uniper entlastet werden sollen. Encavis (+5,5%) hat im ersten Halbjahr unter dem Strich etwa 16 Prozent mehr verdient als im gleichen Vorjahreszeitraum. Dagegen fielen Adesso nach ihren Halbjahreszahlen um 9,2 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

In einem ruhigen Geschäft zeigten sich Adesso laut einem Händler von Lang & Schwarz etwas erholt. Nach Verlusten von 9 Prozent tagsüber erholten sich die Titel nachbörslich um 2 Prozent.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Nach Verlusten zum Start haben die Indizes an der Wall Street im Verlauf ins Plus gedreht. Schwache Konjunkturdaten weckten erneut die Fantasie, dass die US-Notenbank weniger stark an der Zinsschraube drehen könnte als befürchtet. Damit knüpften die Aktien an die Rally der vergangenen Monate und vor allem auch der Vorwoche an. Der chinesische Elektroautohersteller Li Auto warnte, dass er im dritten Quartal voraussichtlich weniger Fahrzeuge absetzen wird als geplant. Auf gesunkenem Kursniveau kamen Käufer in den Markt und schickten die Aktie 0,2 Prozent nach oben. Der Kurs von Wettbewerber Nio stieg um 1 Prozent, Xpeng verloren 3,7 Prozent. Nach durchwachsenen Geschäftszahlen legten Weber um 5,3 Prozent zu. Gleichzeitig kündigte Weber Kostensenkungen an, um die Ertragswende zu schaffen. Bed Bath & Beyond, eine der am meisten gepushten "Meme-Aktien", steigerten sich um weitere 23,6 Prozent. Gilead stiegen um 5,2 Prozent, da dem Unternehmen zufolge das Präparat Trodelvy die Überlebensrate bei Patienten mit metastasierendem Brustkrebs erhöht.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,18 -7,0 3,25 245,2 5 Jahre 2,91 -5,0 2,96 165,1 7 Jahre 2,87 -3,5 2,90 142,6 10 Jahre 2,79 -4,0 2,83 128,4 30 Jahre 3,11 -0,0 3,11 121,2

Konjunktursorgen nach dem überraschend schwachen Empire State Index verschafften dem Anleihemarkt Zulauf. Die Renditen gaben im Gegenzug deutlicher nach.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0159 -0,0% 1,0161 1,0186 -10,7% EUR/JPY 135,49 +0,0% 135,44 135,50 +3,5% EUR/CHF 1,0565 +0,0% 1,0569 1,0586 -7,3% EUR/GBP 0,8432 +0,1% 0,8428 0,8434 +0,4% USD/JPY 133,36 +0,1% 133,29 133,05 +15,9% GBP/USD 1,2048 -0,1% 1,2059 1,2078 -11,0% USD/CNH 6,8063 -0,1% 6,8163 6,7925 +7,1% Bitcoin BTC/USD 23.875,60 -0,7% 24.032,40 24.104,27 -48,4% YTD zu Vortag

Der Dollar als Fluchtwährung in Krisenzeiten legte deutlich zu, der Dollarindex stieg um 0,8 Prozent. Auch wenn die Inflationsdaten in der vergangenen Woche auf einen nachlassenden Inflationsdruck hingedeutet haben, wird die US-Notenbank nach Ansicht von Marktteilnehmern ihre Zinserhöhungen noch einige Zeit fortsetzen. Die Geldpolitik sei noch nicht restriktiv genug, um eine Rückkehr des Preisauftriebs auf 2 Prozent zu gewährleisten, meinte etwa die Danske Bank.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,86 89,41 -0,6% -0,55 +24,2% Brent/ICE 94,26 95,10 -0,9% -0,84 +26,6% YTD zu Vortag

Der starke Dollar drückte die Preise auch auf dem Ölmarkt, der mehr noch als andere Märkte vor allem von den chinesischen Wirtschaftsdaten belastet wird. Die Akteure befürchten, dass die Nachfrage des rohstoffhungrigen Landes konjunkturbedingt abnehmen könnte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.781,07 1.779,75 +0,1% +1,32 -2,7% Silber (Spot) 20,20 20,28 -0,4% -0,08 -13,3% Platin (Spot) 932,44 936,64 -0,4% -4,20 -3,9% Kupfer-Future 3,62 3,62 -0,1% -0,00 -18,4% YTD zu Vortag

Zinserhöhungsspekulationen in Verbindung mit dem festeren Dollar ließen den Goldpreis deutlich nachgeben.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

UKRAINE-KRIEG

- UN-Generalsekretär António Guterres hat in einem Telefonat mit dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu über die Lage am ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja gesprochen. Das russische Verteidigungsministerium erklärte am Montag in Moskau, Schoigu habe mit Guterres "über die Bedingungen für den sicheren Betrieb des Atomkraftwerks Saporischschja" gesprochen.

GASUMLAGE DEUTSCHLAND

- Bunndeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die Gasumlage im ZDF heute journal verteidigt: "Es ist ein harter Schritt aber einer, der notwendig ist wie so viele Entscheidungen in diesen Tagen." Denn hätte man keine Lösung für die Unternehmen gefunden, die den Ausfall russischer Gaslieferungen kompensieren müssen, ginge der deutsche Energiemarkt in die Knie. Man hätte auch nur die Gaskunden der betroffenen Unternehmen belasten können. "Dann wäre ungefähr die Hälfte von Deutschland doppelt so hoch belastet worden und die andere Hälfte gar nicht." Das wäre sozialpolitisch und demokratisch noch schwieriger gewesen.

- Angesichts der bevorstehenden Einführung einer Gasumlage hat Bundeskanzler Olaf Scholz spürbare weitere Entlastungen in Aussicht gestellt. Seine Regierung werde ein drittes Entlastungspaket verabschieden, "das nicht nur die Kosten der Umlage addressiert, sondern darüber hinausgeht", sagte Scholz am Montag bei einem Besuch in Oslo.

NORWEGEN GASLIEFERUNGEN

Norwegen hat Deutschland weitere Gaslieferungen auf hohem Niveau zugesichert - das Land stößt dabei aber an Kapazitätsgrenzen. "Es ist ist nicht so, dass wir politisch einfach bestimmen können, wir liefern jetzt noch mehr", sagte Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Störe bei einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Norwegen habe seine Gasausfuhren erhöht und liefere derzeit "maximal das, was wir liefern können".

FRESENIUS MEDICAL CARE

Moody's hat das langfristige Emittentenrating mit "Baa3" bestätigt. Der Ausblick bleibt stabil, wie die Ratingagentur mitteilte. Der Schritt spiegelt die Erwartung von Moody's wider, dass der derzeitige operative Gegenwind überwiegend vorübergehend ist.

HOME24

hat ihre Umsatzprognose mit Verweis auf das herausfordernde makroökonomische Umfeld gesenkt. Die beschleunigte Inflation und der andauernde Krieg in der Ukraine führten zu einem Rückgang des Konsumentenvertrauens, teilte der Online-Möbelhändler mit. Deshalb dürfte sich der Umsatz im zweiten Halbjahr verhaltener entwickeln als gedacht.

BHP

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den Nettogewinn fast verdreifacht und dabei vom Verkauf des Erdölgeschäfts und den hohen Rohstoffpreisen profitiert. Im Zusammenhang mit steigenden Zinsen, die ihren Tribut in den entwickelten Volkswirtschaften fordern, signalisierte der nach Marktwert weltweit größte Bergbaukonzern jedoch einen mit hoher Unsicherheit behafteten Ausblick.

