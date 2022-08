Im derzeit schwierigen Marktumfeld sind krisenfeste Titel Gold wert. Und auch in solchen Phasen gibt es Aktien, die in den kommenden Monaten zu den Gewinnern zählen werden. So wird weltweit etwa deutlich mehr Geld für den Ausbau der erneuerbaren Energien oder für Verteidigung ausgegeben. Anleger setzen für die nächsten Monate auf 5 Titel und sichern sich damit ihre Chance auf kurzfristige Rendite. Welche Werte jetzt kurzfristiges Renditepotenzial haben, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...