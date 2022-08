DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

BHP hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den Nettogewinn fast verdreifacht und dabei vom Verkauf des Erdölgeschäfts und den hohen Rohstoffpreisen profitiert. Im Zusammenhang mit steigenden Zinsen, die ihren Tribut in den entwickelten Volkswirtschaften fordern, signalisierte der nach Marktwert weltweit größte Bergbaukonzern jedoch einen mit hoher Unsicherheit behafteten Ausblick. Für das abgelaufene Geschäftsjahr per Ende Juni meldete die BHP Group Ltd. einen Nettogewinn von 30,9 Milliarden US-Dollar verglichen mit 11,3 Milliarden Dollar im Vorjahr. In dem Ergebnis ist ein Einmalertrag von 7,1 Milliarden Dollar enthalten, der größtenteils auf den Zusammenschluss des BHP-Erdölgeschäfts mit der Woodside Energy Group Ltd. zurückzuführen ist.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:00 Home Depot Inc, Ergebnis 2Q, Atlanta

13:00 Walmart Inc, ausführliches Ergebnis 2Q, Bentonville

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Juli Baubeginne PROGNOSE: -2,5% gg Vm zuvor: -2,0% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -3,3% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juli Industrieproduktion PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 80,2% zuvor: 80,0%

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.291,75 -0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.659,50 -0,2% Nikkei-225 28.875,29 +0,0% Hang-Seng-Index 19.932,97 -0,5% Kospi 2.532,91 +0,2% Shanghai-Composite 3.281,00 +0,2% S&P/ASX 200 7.102,00 +0,5%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich mehrheitlich mit leichten Aufschlägen. Von der Wall Street kamen positive Impulse. Schwache Konjunkturdaten hatten hier erneut die Fantasie geweckt, dass die US-Notenbank weniger stark an der Zinsschraube drehen könnte als befürchtet. Die Anleger bewegen sich weiter zwischen Sorgen vor einer globalen Abschwächung der Weltwirtschaft und der Hoffnung, dass die Notenbanken angesichts zuletzt schwacher Konjunkturdaten aus den USA und China ihren Zinserhöhungskurs verlangsamen könnten. In China hatte zu Wochenbeginn die People's Bank of China (PBOC) überraschend eine Zinssenkung vorgenommen, um die Wirtschaft zu stützen. Die Ölpreise kommen im asiatischen Handel noch etwas zurück, weiter belastet von Nachfragesorgen. In Tokio belasten Ölwerte den Nikkei-Index. Idemitsu Kosan büßen 2,5 Prozent ein, Inpex 2,0 Prozent. An der Börse in Hongkong profitieren Immobilienwerte von zuletzt gesunkenen Marktzinsen. So gewinnen Longfor Group, Country Garden Services and Country Garden Holdings zwischen 9 und 16 Prozent. Ölwerte habe indessen auch hier das Nachsehen: Petrochina geben 2,1 Prozent nach. An der Börse in Sydney rücken BHP nach Vorlage von Geschäftszahlen 4,5 Prozent vor. Der Rohstoffkonzern profitierte vom Verkauf des Ölgeschäfts und den kräftig gestiegen Rohstoffpreisen und hat seinen Gewinn im Geschäftsjahr 2021/22 nahezu verdreifacht. Für die künftige Geschäftsentwicklung zeigt sich der Konzern jedoch vorsichtig.

US-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen US-Handel am Dienstag standen neben Berkshire Hathaway vor allem kleinere Wert im Fokus. Berkshire Hathaway hat seine Beteiligungen an Apple, Chevron, Occidental Petroleum und Activision Blizzard im zweiten Quartal aufgestockt, wie aus dem veröffentlichten Investment-Bericht des Unternehmens hervorgeht. Daraus wird ersichtlich, dass Berkshire 3,9 Millionen Apple-Aktien gekauft hat. Apple macht etwa 40 Prozent des Aktienportfolios aus. Die Berkshire-Aktie gab nachbörslich um 0,6 Prozent nach. Electronic Arts rückten um 1,1 Prozent vor. Der Hersteller von Computer- und Videospielen hat ein neues Aktien-Rückkaufprogramm von bis zu 2,6 Milliarden Dollar aufgelegt. Die Aktie des Immobilienmaklers Compass knickte um 10,9 Prozent ein. Das Unternehmen hatte wegen einer Abschwächung auf dem Immobilienmarkt seine Jahresprognose gesenkt und Kosteneinsparungen angekündigt. Walmart stiegen um 0,8 Prozent. Der Einzelhandelskonzern hat eine Vereinbarung mit Paramount Global getroffen, um den Streaming-Dienst Paramount+ den Abonnenten des Walmart-Mitgliedschaftsprogramms anzubieten. Crane Holdings stiegen um 0,5 Prozent, nachdem der Hersteller von Industrieprodukten mitgeteilt hatte, die Tochter Redco an Spruce Lake Liability Management zu verkaufen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.912,44 +0,4% 151,39 -6,7% S&P-500 4.297,14 +0,4% 16,99 -9,8% Nasdaq-Comp. 13.128,05 +0,6% 80,87 -16,1% Nasdaq-100 13.667,18 +0,7% 101,31 -16,3% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 734,6 Mio 752,9 Mio Gewinner 1.625 2.580 Verlierer 1.583 617 Unverändert 172 149

Etwas fester - Nach Verlusten zum Start haben die Indizes an der Wall Street im Verlauf ins Plus gedreht. Schwache Konjunkturdaten weckten erneut die Fantasie, dass die US-Notenbank weniger stark an der Zinsschraube drehen könnte als befürchtet. Damit knüpften die Aktien an die Rally der vergangenen Monate und vor allem auch der Vorwoche an. Der chinesische Elektroautohersteller Li Auto warnte, dass er im dritten Quartal voraussichtlich weniger Fahrzeuge absetzen wird als geplant. Auf gesunkenem Kursniveau kamen Käufer in den Markt und schickten die Aktie 0,2 Prozent nach oben. Die Kurse des Wettbewerber Nio stiegen um 1 Prozent, Xpeng verloren 3,7 Prozent. Nach durchwachsenen Geschäftszahlen legten Weber um 5,3 Prozent zu. Gleichzeitig kündigte Weber Kostensenkungen an, um die Ertragswende zu schaffen. Bed Bath & Beyond, eine der am meisten gepushten "Meme-Aktien", steigerten sich um weitere 23,6 Prozent. Gilead stiegen um 5,2 Prozent, da dem Unternehmen zufolge das Präparat Trodelvy die Überlebensrate bei Patienten mit metastasierendem Brustkrebs erhöht.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,18 -7,0 3,25 245,2 5 Jahre 2,91 -5,0 2,96 165,1 7 Jahre 2,87 -3,5 2,90 142,6 10 Jahre 2,79 -4,0 2,83 128,4 30 Jahre 3,11 -0,0 3,11 121,2

Konjunktursorgen nach dem überraschend schwachen Empire State Index verschafften dem Anleihemarkt Zulauf. Die Renditen gaben im Gegenzug deutlicher nach.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:37 Uhr % YTD EUR/USD 1,0161 -0,0% 1,0161 1,0244 -10,6% EUR/JPY 135,47 +0,0% 135,44 136,67 +3,5% EUR/GBP 0,8432 +0,1% 0,8428 0,8467 +0,4% GBP/USD 1,2051 -0,1% 1,2059 1,2100 -10,9% USD/JPY 133,31 +0,0% 133,29 133,43 +15,8% USD/KRW 1.309,81 -0,3% 1.313,55 1.309,03 +10,2% USD/CNY 6,7873 +0,2% 6,7735 6,7629 +6,8% USD/CNH 6,8043 -0,2% 6,8163 6,7731 +7,1% USD/HKD 7,8398 +0,0% 7,8383 7,8357 +0,6% AUD/USD 0,7027 +0,1% 0,7022 0,7074 -3,2% NZD/USD 0,6356 -0,2% 0,6365 0,6397 -6,9% Bitcoin BTC/USD 23.915,00 -0,5% 24.032,40 24.035,85 -48,3%

Der Dollar als Fluchtwährung in Krisenzeiten legte deutlich zu, der Dollarindex stieg um 0,8 Prozent. Auch wenn die Inflationsdaten in der vergangenen Woche auf einen nachlassenden Inflationsdruck hingedeutet haben, wird die US-Notenbank nach Ansicht von Marktteilnehmern ihre Zinserhöhungen noch einige Zeit fortsetzen. Die Geldpolitik sei noch nicht restriktiv genug, um eine Rückkehr des Preisauftriebs auf 2 Prozent zu gewährleisten, meinte etwa die Danske Bank.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,85 89,41 -0,6% -0,56 +24,2% Brent/ICE 94,27 95,10 -0,9% -0,83 +26,6%

Der starke Dollar drückte die Preise auch auf dem Ölmarkt, der mehr noch als andere Märkte vor allem von den chinesischen Wirtschaftsdaten belastet wurde. Die Akteure befürchten, dass die Nachfrage des rohstoffhungrigen Landes konjunkturbedingt abnehmen könnte.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.781,14 1.779,75 +0,1% +1,39 -2,6% Silber (Spot) 20,18 20,28 -0,5% -0,10 -13,4% Platin (Spot) 931,66 936,64 -0,5% -4,98 -4,0% Kupfer-Future 3,62 3,62 -0,0% -0,00 -18,4%

Zinserhöhungsspekulationen in Verbindung mit dem festeren Dollar ließen den Goldpreis deutlich nachgeben.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-INNENPOLITIK

Nach der Razzia im Anwesen von Ex-US-Präsident Donald Trump widersetzt sich das Justizministerium Forderungen nach einer Veröffentlichung des Dokuments, mit dem die Behörden den richterlichen Durchsuchungsbeschluss erwirkt hatten. Das Ministerium erklärte am Montag, das Dokument müsse zum Schutz "laufender Ermittlungen", bei denen es auch um die nationale Sicherheit gehe, unter Verschluss bleiben.

US-INNENPOLITIK

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Bei Vorwahlen in Wyoming droht die konservative Republikanerin Liz Cheney und erbitterte Widersacherin von Ex-Präsident Donald Trump am Dienstag ihren Sitz im US-Kongress verlieren. Es wird allgemein damit gerechnet, dass die von Trump unterstützte Gegenkandidatin Harriet Hageman die Vorwahl gewinnt und damit am 8. November bei den Zwischenwahlen zum Kongress antritt. Jüngste Umfragen sehen Cheney bei der Vorwahl 20 bis 30 Prozentpunkte hinter Hageman.

