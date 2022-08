The following instruments on XETRA do have their first trading 16.08.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 16.08.2022Aktien1 GRS001003037 Attica Bank S.A.2 US36265D2045 GEM Co. Ltd.3 GRS246003008 Lavipharm S.A.4 US53263P1057 Limbach Holdings Inc.5 AU0000121618 SILK Laser Australia Ltd.6 US57778N2080 Mawson Infrastructure Group Inc.7 CA7557542072 Ready Set Gold Corp.Anleihen1 FI4000315395 SRV Yhtiöt Oyj2 DE000HLB42M2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale3 XS2521820048 Volvo Treasury AB