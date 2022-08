Wiesbaden - Im Rahmen der allgemeinen Teuerungswelle sind auch die Preise für Schulmaterialien in Deutschland zuletzt deutlich gestiegen. Die Preise für Schulhefte und Zeichenblöcke erhöhten sich im Juli 2022 um 13,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.



Der Anstieg war damit stärker als bei den Verbraucherpreisen insgesamt. Diese stiegen im selben Zeitraum um 7,5 Prozent. Gründe für die hohe Preissteigerung bei Schulheften und Zeichenblöcken dürften unter anderem die anhaltende Papierknappheit sowie die zunehmenden Kosten in der Papierproduktion sein. Bei anderen Schulmaterialien fiel die Preissteigerung im Vergleich zu den Verbraucherpreisen insgesamt geringer aus.



So mussten Verbraucher im Juli 2022 für Stifte und Farbkästen sowie für Füller und Füllerpatronen 5,2 Prozent mehr zahlen als noch im Juli 2021. Die Preise für Schulranzen lagen 4,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.

