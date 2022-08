DJ Delivery Hero reduziert operativen Verlust - Prognosen bestätigt

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Hero hat im ersten Halbjahr den operativen Verlust leicht reduziert und die Margen verbessert. Für das laufende dritte Quartal gab der Berliner Online-Lieferkonzern in seinem Trading Statement eine erste Indikation: Der Bruttowarenwert (GMV) soll auf 10,6 Milliarden Euro steigen, von 9,56 Milliarden Euro im Vorjahr. Inklusive der erworbenen spanischen Lieferapp Glovo soll der GMV im dritten Quartal 11,5 Milliarden Euro betragen. Für die am 22. Juli revidierte Prognose 2022 sowie für die Mittel- und Langfristziele sieht sich der MDAX-Konzern auf Kurs. Die Prognose nimmt ein geringeres Wachstum im Gesamtjahr für Bruttowarenwert (GMV) und Umsatz an als zuvor, aber entsprechend ein höheres Ziel für die bereinigte EBITDA/GMV-Marge.

Im Sechsmonatszeitraum betrug der bereinigte operative Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigter EBITDA-Verlust) laut einer Investorenpräsentation 323,0 Millionen Euro verglichen mit 332,3 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Die entsprechende bereinigte EBITDA/GMV-Marge verbesserte sich auf minus 1,6 Prozent von minus 2,1 Prozent.

Nach den endgültigen Ergebnissen für das zweite Quartal stieg der GMV um 18 Prozent auf 9,88 Milliarden Euro. Auf vorläufiger Basis hatte Delivery Hero 9,9 Milliarden Euro berichtet. Der GMV ist die wichtigste Kenngröße bei Online-Marktplätzen, er beinhaltet sowohl den Umsatz als auch Provisionsgebühren, die die Nutzer der Plattform an den Konzern zahlen.

Der Gesamtumsatz der Segmente erhöhte sich um 38 Prozent auf 2,13 Milliarden Euro.

EBITDA-Zahlen für das zweite Quartal veröffentlichte der MDAX-Konzern am Dienstag ebensowenig wie Nettoergebniszahlen für das Quartal oder das Halbjahr. Das Nettoergebnis im Halbjahr wird voraussichtlich mit dem Zwischenbericht am 25. August verfügbar sein.

Im Gesamtjahr will das Unternehmen nach der seit Juli gültigen Prognose nun einen GMV von 41 bis 43 Milliarden Euro, einen Gesamtumsatz der Segmente von 9,0 bis 9,5 Milliarden Euro sowie eine bereinigte EBITDA/GMV-Marge von minus 0,9 Prozent bis minus 1,0 Prozent erreichen.

Das Plattformgeschäft soll weiterhin inklusive der erworbenen spanischen Liefer-App Glovo im dritten Quartal beim bereinigten EBITDA ein Breakeven erreichen und im vierten Quartal einen bereinigten EBITDA-Gewinn zwischen 40 und 120 Millionen Euro.

Inklusive Glovo will der Konzern im Gesamtjahr einen GMV zwischen 44,7 und 46,9 Milliarden Euro erreichen sowie einen Gesamtumsatz der Segmente bei 9,8 bis 10,4 Milliarden Euro. Die bereinigte EBITDA/GMV-Marge inklusive Glovo soll bei minus 1,5 Prozent bis minus 1,6 Prozent weiterhin negativ sein.

Langfristig peilt Delivery Hero weiter eine bereinigte EBITDA/GMV-Marge von 5 bis 8 Prozent an.

