Nach einem wenig bewegten Wochenauftakt dürfte sich der DAX am Dienstag moderat im Plus bewegen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex 30 Minuten vor dem Auftakt 0,2 Prozent höher auf 13.842 Punkte, womit er sich der runden Marke von 14.000 Punkten nähert. Ein wenig Rückenwind liefert die robuste Wall Street. Schwache US-Wirtschaftsdaten hatten am Vorabend im New Yorker Handel die Erwartung gestützt, dass es die US-Notenbank Fed bei ihrem Zinserhöhungskurs nach den zuletzt großen Schritten ...

